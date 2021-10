"Kierujemy się zasadą, że instytucje kultury, które są nam podległe, kierują się pewną autonomią działania. Jeżeli mają jakiś program grantowy, to go uruchamiają, powołują grupę ekspertów, oceniają wnioski, i decydują o tym, kto spełnia wymogi" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister kultury Jarosław Sellin odpowiadając na pytania o finansowanie stowarzyszeń i ruchów narodowościowych, m.in. „Marsz Niepodległości”, czy „Straż Narodowa”, związane z Robertem Bąkiewiczem.

Wideo youtube

W rozmowie poruszony został także temat wydzielenia Ministerstwa Sportu z resortu kultury. Taka jest decyzja kierownictwa Zjednoczonej Prawicy, żeby jednak ten sport wydzielić. Wydaje mi się, że ten rok kończymy z dużymi sukcesami, świadczą o tym wyniki na olimpiadzie - stwierdził gość Roberta Mazurka.

Sellin: Bąkiewicz powinien zerwać relacje z neofaszystami

Jeżeli to jest jakaś trwała przyjaźń polityczna, to nie jest to dobre. Mi się to nie podoba, wolałbym, żeby takich związków nie było. Jeżeli pan Bąkiewicz uważa się za polskiego patriotę, niech zerwie tego typu relacje, bo to nie jest właściwe, żeby jakikolwiek polski polityk utrzymywał jakieś więzi i sympatie z kimś, kto się przyznaje do tradycji totalitarnych, z którymi Polacy walczyli - mówił Jarosław Sellin pytany o związki Roberta Bąkiewicza, prezesa stowarzyszenia Marsz Narodowy z włoską neofaszystowską partią Forza Nuova, kierowaną przez Roberto Fiore. O takich faktach dowiaduję się teraz od pana. Oczywiście mi to nie odpowiada - stwierdził Sellin.

Jarosław Sellin /Michał Dukaczewski /Archiwum RMF FM



Gość Porannej rozmowy odpowiedział też na pytanie o to, czy PiS wdroży w życie pomysł Jarosława Kaczyńskiego sprzed 10 lat, obniżający akcyzę na paliwo. Jest realizowana reforma podatkowa w ramach "Polskiego Ładu" tego rozwiązania nie przewidujemy - powiedział wiceminister kultury.

Sellin zadeklarował też, że Polska otrzyma pieniądze z KPO. My bez tych środków prawdopodobnie byśmy sobie poradzili, ale nie mamy zamiaru z nich rezygnować. Będziemy o nie walczyć i je dostaniemy, wszystkie - mówił.

Robert Mazurek zapytał też o plany PiS-u sprzed kilku lat, produkowania polskich superprodukcji historycznych. Od 2015 r. powstało ok. 70 historycznych filmów fabularnych, kinowych, ok. 130 dokumentalnych, kolejne są w produkcji - odparł Sellin.