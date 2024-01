Gościem piątkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie Sebastian Kaleta, poseł klubu PiS, były wiceminister sprawiedliwości. Porozmawiamy między innymi o tym, czy PiS będzie miało swych przedstawicieli w komisji śledczej ds. Pegasusa.

/ Jakub Rutka / RMF FM

Na zaproponowanych wcześniej kandydatów głównej partii opozycyjnej, wśród których był m.in. Kaleta, nie zgodziła się koalicja rządząca. Jak wskazano, zarówno nasz jutrzejszy gość, jak i dwaj inni bliscy współpracownicy byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry – Michał Wójcik i Jan Kanthak pracowało w resorcie sprawiedliwości w okresie, który badać ma komisja śledcza.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział, iż jego formacja nie zamierza zmieniać zaproponowanego składu. Co jeśli w dalszym ciągu nie będzie zgody na tych kandydatów?

Sebastiana Kaletę zapytamy ponadto o to, co dzieje się w klubie Prawa i Sprawiedliwości – czy Mariusz Błaszczak może stracić swe stanowisko? Według doniesień medialnych, w środę doszło do ostrego sporu – posłowie zbuntowali się przeciwko decyzji władz klubu PiS, które nakazały poprzeć wniosek Lewicy o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Ostatecznie zdecydowana większość parlamentarzystów nie wzięła udziału w głosowaniu. Czy to początek kryzysu w formacji kierowanej przez Jarosława Kaczyńskiego?

