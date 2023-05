Co Zbigniewowi Ziobrze ma dać zmiana nazwy partii z Solidarnej na Suwerenną Polskę? To wstęp do polexitu czy próba odebrania głosów Konfederacji? Czy antyunijny kierunek partii Zbigniewa Ziobry odbije się negatywnie na stosunkach wewnątrz Zjednoczonej Prawicy? Czy Suwerenna Polska będzie współpracować z Pawłem Kukizem? O to zapytamy Sebastiana Kaletę, wiceministra sprawiedliwości i posła Suwerennej Polski, który będzie gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM.

Sebastian Kaleta / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM