Gościem poniedziałkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Zapytamy go m.in. o odtajnione w środę przez Prokuraturę Krajową zeznania Marcina W., byłego współpracownika Marka Falenty, skazanego w tzw. aferze podsłuchowej. Mężczyzna twierdzi m.in., iż lider PO Donald Tusk miał kilka lat temu, za pośrednictwem swego syna, przyjąć 600 tys. euro korzyści majątkowej.

Dlaczego prokuratura, dysponując już w 2017 r. zeznaniami Marcina W. w sprawie łapówki dla Tuska, ujawnia je dopiero teraz? Co w tej sprawie działo się od tej pory - czy przewodniczący PO lub jego syn Michał zostali przesłuchani? Czy mogą spodziewać się zarzutów? To pytania, które Robert Mazurek zada jutro swemu gościowi.

Tematem Porannej rozmowy będą także plany Zjednoczonej Prawicy dotyczące kolejnych zmian w sądownictwie, w tym postulowanego przez Pawła Kukiza ustanowienia sędziów pokoju. Od wprowadzenia tego rozwiązania lider Kukiz’15 uzależnia bowiem dalsze wspieranie obecnej władzy.

