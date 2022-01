Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Według analityków banku Pekao realizacja unijnego pakietu klimatycznego „Fit for 55” może Polskę kosztować nawet 2,4 bln zł. Solidarna Polska domaga się weta. Minister środowiska Anna Moskwa na początku grudnia w Porannej rozmowie w RMF FM mówiła jednak, że pakietu nie można zawetować. Naszego gościa zapytamy: jeśli nie weto, to co?

REKLAMA