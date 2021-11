Poniedziałkowym gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Sebastian Kaleta. Z wiceministrem sprawiedliwości porozmawiamy o bulwersujących wydarzeniach w trakcie marszu w Kaliszu.

Gościem Roberta Mazurka będzie Sebastian Kaleta / Piotr Szydłowski / RMF FM

Dowiemy się, czy osoby odpowiedzialne za spalenie statutu kaliskiego poniosą za to konsekwencje. Naszego Gościa zapytamy również o to, w jakim kierunku zmierza sytuacja na granicy polsko-białoruskiej i czy Polska uruchomi artykuł 4 NATO. Na koniec zapytamy o budowę muru na granicy - kiedy ruszą prace i kto go zbuduje?

Zapraszamy o 8:02 do RMF FM, internetowego radia RMF24, na stronę rmf24.pl i do naszych mediów społecznościowych.



/RMF FM