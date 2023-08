"Nie ma tej komisji" – stwierdził Grzegorz Schetyna pytany w Porannej rozmowie w RMF FM o komisję ds. rosyjskich wpływów. "To polityczna hucpa, która ma uderzyć w opozycję" – konkretnie w Donalda Tuska – dodał. "Senat mi smakuje" – tak skomentował fakt, że jego nazwiska nie ma na liście kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmu.

Grzegorz Schetyna / Piotr Szydłowski / RMF FM

Schetyna zapewnił, że nie stawi się przed komisją ds. rosyjskich wpływów w Polsce. Ta komisja jest niekonstytucyjna. Jej powołanie, ustawa, która o tym mówi - to wszystko jest sprzeczne z prawem, sprzeczne z konstytucją - stwierdził były szef PO.

Będziemy przeciwko powołaniu tej komisji i nie zgłaszamy żadnego kandydata. (...) Nie ma tej komisji dla nas. Jest polityczną hucpą, która ma uderzyć w opozycję - konkretnie w Donalda Tuska - oznajmił. Jak zaznaczył, "jeszcze muszą ją powołać, jeszcze muszą wygrać wybory, żeby ona zaczęła funkcjonować".

Po 26 latach w Sejmie, Senat jest nowym początkiem - tak Grzegorz Schetyna odpowiedział na pytanie Piotra Salaka o wystawienie go przez KO jako kandydata w wyborach do Senatu. Wymyśliłem i przeprowadziłem pakt senacki przed czterema laty, więc szczególnie traktuję Senat - dowodził.

Schetyna o starcie do Senatu: To jest ciekawe doświadczenie Karolina Bereza / RMF FM

To jest ciekawe doświadczenie. Senat był bardzo ważny przez ostatnie cztery lata, wygraliśmy tam wybory jako opozycja demokratyczna. Jeżeli dołożymy do tego zwycięstwo sejmowe, to będzie nam znacznie łatwiej - argumentował.

Senat mi smakuje - podkreślał były marszałek Sejmu dopytywany o to, czy pogodził się z wystawieniem jego kandydatury w wyborach do Senatu. Dostał pan propozycję nie do odrzucenia? - zapytał Piotr Salak. Rozmawialiśmy o tym z przewodniczącym Tuskiem, o pomyśle na reprezentację sejmową, senacką, jak ma wyglądać współpraca. Ja pisałem listy (wyborcze - przyp. red.) cztery lata temu i wiem, jak to się robi, więc mam to doświadczenie. Ustaliliśmy, że tak jest najlepiej - tłumaczył Schetyna.

Zapytany o obecność Romana Giertycha na liście KO do Sejmu oraz o reakcję środowisk kobiecych na jego kandydaturę, odparł: Dzisiaj jest najważniejsze, żeby być razem, że wszystkie ręce na pokład, że najważniejsze jest przywrócenie demokracji i praworządności, walka o prawa kobiet i prawa mniejszości i odsunięcie PiS-u u władzy.