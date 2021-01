„Jan Rokita nie jest formalnym kandydatem na RPO. To jest absolutny fake, co dziwne, ze strony prezydenta. To jest nazwisko wrzucone nie wiem po co, żeby to był kłopot dla opozycji? Dla Platformy Obywatelskiej?” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Grzegorz Schetyna i dodał: „Jeżeli ta kandydatura byłaby zgłaszana przez prezydenta Dudę w poważny sposób, to byłaby rozmowa z PiS-em i byłaby to kandydatura PiS-u. Musiałby (Jan Rokita – przyp. RMF FM) przecież mieć poparcie większości parlamentarnej (…). Jak można robić politykę w tak niepoważny sposób? Jan Rokita nie jest kandydatem, jest elementem wywiadu prasowego. Sposób mówienia o ważnym procesie wyboru RPO pokazuje, jak mało poważna jest polityka prezydenta i większości parlamentarnej w tej sprawie”

REKLAMA