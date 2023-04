Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie założyciel i były lider Nowoczesnej, obecnie szef Instytutu Myśli Liberalnej – Ryszard Petru. Czy chciałby zostać senatorem? Na kogo odda głos w październikowych wyborach do Sejmu? Jak podoba mu się nowa gwiazda Konfederacji – Sławomir Mentzen? Do którego z liderów PO mu bliżej – do Donalda Tuska czy do Rafała Trzaskowskiego? To pytania, które usłyszy rozmówca Roberta Mazurka.

Ryszard Petru / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM Z Ryszardem Petru porozmawiamy ponadto o tym, czy wybiera się na organizowany przez szefa Platformy Obywatelskiej marsz 4 czerwca przeciwko "drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską". Byłego szefa Nowoczesnej zapytamy także, co chciałby sprywatyzować, a co zalegalizować w Polsce.