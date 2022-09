Gościem piątkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie Ryszard Petru, ekonomista, były przewodniczący Nowoczesnej. Po co wrócił do partii? Co radziłby opozycji – w jakiej formule powinna wystartować w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, z jakim programem? Jak ocenia pomysły społeczno-gospodarcze formułowane przez lidera PO Donalda Tuska? Między innymi takie pytania Robert Mazurek zada swojemu gościowi.