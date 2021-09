„Uważam, że jest kilka dobrych rzeczy w Polskim Ładzie, ale co do rozwiązań podatkowych… wszyscy zapłacimy więcej. (…) Większość ludzi nie chce płacić większych podatków” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. „PiS w tym swoim bałaganie – bo to jest PiS-owski bałagan, żaden Polski Ład – robi wielki skok na podatki i będziemy płacić więcej” – komentował.

