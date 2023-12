"Końcówka roku jest bardzo ekscytująca. Ludzie sobie życzą wesołych świąt i to już się sprawdziło, już jest wesoło" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM satyryk i twórca kabaretowy Robert Górski.

Robert Górski

Robert Górski: Nie wiem, czy nie będę teraz marszałkiem

Robert Mazurek pytał swojego gościa, czy nie żal mu telewizyjnych "Wiadomości" w dotychczasowej formule. Ostatnie wydania były ekscytujące. Zacząłem to z powrotem oglądać z taką myślą, że za chwilę to się skończy. Chciałem jeszcze najeść się tą propagandą na koniec - mówił Robert Górski.

Czy po każdych kolejnych wyborach politycy będą siłą wyrywać sobie media publiczne? Każdy będzie miał prawo zrobić to samo, powołując się na to, co działo się w przeszłości. Trzeba to jakoś przerwać. Przede wszystkim musi się rozpaść ten duopol PO-PiS - podkreślił satyryk. O obecnej koalicji rządzącej powiedział, że "to jest wielki blok antypisowy. Dopiero gdy PiS-u nie będzie, a ten blok się rozpadnie, wtedy może coś się wydarzy".

Robert Górski słynie ze skeczów kabaretowych o tematyce politycznej, wcielał się m.in. w rolę premiera. Nie wiem czy nie będę teraz marszałkiem. Muszę się zastanowić, gdzie jest teraz centrum dowodzenia krajem. Sytuacja musi się ustabilizować, jeszcze nie wiem, kim będę. Wypadałoby, żebym był premierem, jeśli już w ogóle muszę kimś być - powiedział. Nie muszę być w żadnej telewizji. Szczęśliwie nie jestem telewizyjnym niewolnikiem - dodał.

Gość RMF FM pytany był także, z kim Donald Tusk będzie teraz "haratał w gałę". Nie wiem, czy powoli nie powinien w ogóle ograniczyć aktywności sportowej, bo jednak łatwo o kontuzje - mówił. Na bramkę byłby idealny Szymon Hołownia, bo to wysoki facet. Bramkarz też może być rotacyjny - stwierdził Górski.

Kończy się rok 2023. Jaki był? Miał momenty, zwłaszcza ta końcówka jest bardzo ekscytująca. Ludzie sobie życzą wesołych świąt i to już się sprawdziło, już jest wesoło. Mnie to bawi - powiedział satyryk.