Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Robert Gontarz, poseł PiS. Z naszym gościem porozmawiamy o tym, czy PiS poda rękę ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze i uratuje go przed dymisją.

Robert Gontarz / Tomasz Gzell / PAP

Zapytamy też, kto powinien zasiąść w komisji weryfikacyjnej ds. polityki energetycznej oraz z czym Robertowi Gontarzowi - najmłodszemu posłowi obecnej kadencji parlamentu - kojarzy się stan wojenny.

