Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceprzewodniczący PO i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Porozmawiamy z nim między innymi o zakończonym dziś dwudniowym szczycie NATO w Wilnie i krajowej polityce.

Czy Ukraina powinna była dostać zaproszenie do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, czy to, co uzyskała, czyli obietnicę akcesji w przyszłości i gwarancje bezpieczeństwa po zakończeniu wojny to maksimum, co Kijów był w stanie wynegocjować? Wiceszefa Platformy Obywatelskiej zapytamy też czego spodziewa się po jutrzejszym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Tematem rozmowy będzie też przyjęta we wtorek przez Parlament Europejski kolejna rezolucję dotycząca sytuacji w Polsce, odnosząca się tym razem do ustawy o komisji weryfikacyjnej oraz jesiennych wyborów parlamentarnych. Europarlament opowiedział się m.in. za tym, by objąć je misją obserwacyjną OBWE. Czy wybory do Sejmu i Senatu mogą być nieuczciwe, albo wręcz sfałszowane? W czym tego typu misja może pomóc?

Prezydenta Warszawy zapytamy także o ostatnie zatrzymania przez CBA urzędników Pragi Południe. Czy stolica ma problem z korupcją? Od kilku miesięcy w areszcie znajduje się m.in. były sekretarz miasta st. Warszawy, a zarazem były minister skarbu Włodzimierz Karpiński. Jemu także prokuratura postawiła zarzuty związane z korupcją.

Z naszym jutrzejszym gościem porozmawiamy ponadto na temat obchodów 80. rocznicy rzezi wołyńskiej; sprawdzimy też na jakim etapie znajdują się rozmowy w sprawie paktu senackiego.

