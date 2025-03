Gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Rafał Brzoska, prezes InPostu, stojący na czele zespołu deregulacyjnego. Zapraszamy do zadawania pytań!

Porozmawiamy o tym, ile obszarów wymaga naprawy i w jakim czasie da się wprowadzić nowe rozwiązania, czy sam zamierza wejść do polskiej polityki i jak mu się rozmawia z przedstawicielami strony rządowej. Zapytamy też o prawa pracownicze, polską gospodarkę i czy nałożone oraz planowane cła rzeczywiście przysłużą się Donaldowi Trumpowi i USA.

Zapytamy też o to czy rzeczywiście wszystkim w UE zależy na deregulacji i czy u nas się ona powiedzie, jeśli Bruksela i poszczególne państwa nie przeprowadzą jej u siebie.

