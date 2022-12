​Gościem piątkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, z którym porozmawiamy m.in. na temat projektu PiS dot. zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, który nieoczekiwanie, tuż przed sejmową debatą, został zdjęty z porządku obrad.

Przemysław Czarnek / Piotr Szydłowski / RMF FM

Szef MEiN ocenił w środę, że propozycja, którą firmuje m.in. premier Mateusz Morawiecki, jest "skrajnie niekonstytucyjna". Dlaczego więc PiS złożyło w Sejmie tego typu propozycję? Czy to koniec prac nad projektem w tym kształcie? Co warto byłoby w nim poprawić? To pytania, które Robert Mazurek zada swemu piątkowemu gościowi.

Z ministrem edukacji i nauki porozmawiamy ponadto o prezydenckim wecie tzw. Lex Czarnek 2.0, czyli nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Czy będzie "Lex Czarnek 3.0", "Lex Czarnek 4.0"? Dlaczego szefowi MEiN tak zależy na rozwiązaniach, do których zastrzeżenia ma nie tylko środowisko nauczycielskie, ale i prezydent Andrzej Duda?

Sprawdzimy ponadto, co Przemysław Czarnek, profesor prawa, sądzi o projekcie dotyczącym powołania komisji weryfikacyjnej ds. zbadania wpływów rosyjskich w Polsce. Ta propozycja również budzi liczne kontrowersje. Platforma Obywatelska jest zdania, że powstała tylko po to, by "dopaść" Donalda Tuska.

Tuż po godzinie 8:00 zapraszamy do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na RMF24.pl, na Interia.pl oraz do naszych mediów społecznościowych!