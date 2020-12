„Moim zdaniem nie dojdzie do zmiany premiera. Nie ja o tym decyduję, ale nie sądzę… Morawiecki ma poparcie w PiS-ie” – tak Zdzisław Krasnodębski komentował doniesienia dziennikarza RMF FM, że Solidarna Polska będzie żądać zmiany premiera, kiedy ten zgodzi się na kompromis ws. unijnego budżetu. Jak dodał gość Porannej rozmowy w RMF FM, jego zdaniem „Prawo i Sprawiedliwość jest przygotowane na każdy polityczny wariant”.

Robert Mazurek dopytywał europosła PiS, czy kompromis, który został wypracowany ws. budżetu unijnego to jest coś na co Polska może się zgodzić, czy raczej coś na co zgodzić się musi, bo "mamy pistolet przystawiony do skroni". To jest trudny kompromis, to jest trudna decyzja. Kompromisy nie są, jak wiadomo, idealnym rozwiązaniem. Ale cóż... to zostało wynegocjowanie - skomentował Zdzisław Krasnodębski. Sytuacja jest niełatwa i my się na pewno odwołamy w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i nie tylko my - dodał gość Porannej rozmowy w RMF FM.

