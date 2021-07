Gościem Pawła Balinowskiego w Rozmowie w samo południe w RMF FM będzie profesor Robert Grzeszczak, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego. Profesora poprosimy o komentarz do dzisiejszego wyroku TSUE. Zapytamy w co gra Prawo i Sprawiedliwość z Unią Europejską i czym się to może dla nas skończyć? Dopytamy też czy takie postępowanie prowadzi Polskę w kierunku polexitu?

