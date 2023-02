„Usłyszymy spokojną, wyważoną wypowiedź. Jak mówi ambasador amerykański, historyczną” – tak o tym, co powie Joe Biden w trakcie przemówienia w Polsce, mówił w Porannej rozmowie w RMF FM amerykanista prof. Zbigniew Lewicki. „Przełom byłby, gdyby powiedział, że jest konkretny plan zakończenia wojny. Że zwraca się z tym planem do Putina i Zełenskiego, żeby na takich warunkach, jakie Amerykanie wypracowali, zakończyć to, co się tam dzieje” – dodał politolog.