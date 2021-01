"Jeszcze nie" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Andrzej Horban - główny doradca premiera ds. Covid-19, zapytany o to, czy już czas na luzowanie obostrzeń. "Nie mamy jeszcze takich obostrzeń, jak w krajach ościennych. Puściliśmy łaskawie dzieci z klas 1-3 (do szkół - przyp. red.). Wszyscy się na to zgodzili i czekamy, co dalej z tego wyniknie" - zastrzegł. "Jeszcze się nie spieszmy, bo cały nasz wysiłek przez rok czyniony, potężny, demolujący właściwie życie społeczne, może wziąć w łeb" - ostrzegł ekspert, nawiązując do kolejnych przypadków otwierania przez przedsiębiorców obiektów objętych restrykcjami. "Mamy już szczepionkę, ale w ilościach jeszcze niewystarczających przynajmniej dla tej grupy najbardziej wrażliwej" - tłumaczył.

