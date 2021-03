„Z tymi wszystkimi prognozami (dot. pandemii – przyp. RMF FM) zawsze trzeba być bardzo pokornym. Ten szczyt (zakażeń - przyp. RMF FM) może być wcześniej, może też nastąpić troszeczkę później. Przy tak dużej liczbie zakażeń, którą mamy w ostatnim okresie – a mówimy tylko o zakażeniach potwierdzonych oficjalnie, bo tych rzeczywistych osób zakażonych w tym czasie jest dużo, dużo więcej - jeżeli wiemy, że jest dużo osób zakażonych, że wirusa dużo jest w środowisku i że do tej transmisji dochodzi, to nie jest możliwe, żeby z dużego wyniku spaść na niski wynik w bardzo szybkim czasie”- powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Posobkiewicz.

Wideo youtube

Były Główny Inspektor Sanitarny dopytywany o to, czy rok po pandemii jesteśmy w stanie jakkolwiek przewidzieć jej dalszy przebieg, powiedział: Ja bym spodziewał się późną wiosną - jeżeli to będzie późna, ciepła wiosna, przełom wiosny i lata - że wtedy sytuacja powinna się poprawić z kilku względów: z tego względu m.in., że teraz jest tak dużo zakażonych, transmisja wirusa jest przez to ułatwiona, ale będzie za kilka tygodni coraz mniej osób, które będą potencjalnymi wektorami. Z drugiej strony, z pełną parą, ale na miarę możliwości idą szczepienia. Gdyby tych szczepionek było więcej, oczywiście te osoby szybciej zostałyby zaszczepione i to też spowoduje, że będziemy mieli mniej wektorów.

Zdaniem Posobkiewicza polska służba zdrowia wytrzyma kolejne wzrosty zakażeń. Musimy to przejść w miarę możliwości najbardziej spokojnie. Nie jest to proste. Na twarzach medyków, lekarzy, pielęgniarek, ratowników widać zmęczenie. To jest wiele miesięcy ciężkiej pracy, ciężkich dyżurów, chodzenia przez wiele godzin w kombinezonach, w masce, potem krótki odpoczynek i znów wejście do strefy. To się wszystko odbija na zdrowiu i samopoczuciu personelu. Na szczęście na chwilę obecną duża część personelu, która była zaangażowana, nadal jest przy tych pacjentach. Dzięki temu, że wyszczepiliśmy w pierwszej kolejności grupę zero, nie ma wykruszeń (w szpitalach -przyp. RMF FM). Gdyby nie zostali medycy zaszczepieni jako pierwsi, byłyby kolejne wykruszenia medyków, których na jesieni mieliśmy bardzo dużo.

Robert Mazurek spytał swojego gościa, czy jego zdaniem wprowadzenie obostrzeń daje efekty. "Lockdown powoduje wyhamowanie, ale nie przerwanie transmisji. Gdyby nie wprowadzenie obostrzeń w woj. warmińsko-mazurskim, zakażeń mogłoby być jeszcze więcej".