Gościem czwartkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Jego nazwisko pojawia się w kontekście obsady komisji weryfikacyjnej, która miałaby badać wpływy rosyjskie w naszym kraju w latach 2007-2022.

Piotr Naimski / Piotr Szydłowski / RMF FM

To właśnie działalność komisji będzie głównym tematem rozmowy Roberta Mazurka. Czy Piotr Naimski stanie na czele komisji? Jak odbiera kontrowersje wokół ustawy o powołaniu tego gremium? Czy słusznie nazywana jest "lex Tusk", a jej działalność może być niezgodna z konstytucją? A może prezydencki projekt nowelizacji ustawy rozwiewa te wątpliwości?

