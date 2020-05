Piosenka (Kazika- red.) jest nietrafiona, ale nie powinno jej się zdejmować (z anteny- red.) – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Gliński. Wicepremier i minister kultury stwierdził, że kryzys wokół Radiowej Trójki to „przykra sprawa” i „kryzys wizerunkowy”. „Niepokoi nie najlepsze zarządzenie tym kryzysem” – oświadczył.

Minister Gliński przyznał natomiast, że ściąganie piosenki z listy przebojów to "absurdalna sytuacja". "Nie powinno być zdejmowania piosenek, bo ich treść nam się nie podobam" - powiedział. I dodał: "Piosenka jest nietrafiona, ale to prawo artysty by błądził, czy wypowiadał się tak, jak uważa".

Pytany o dymisję szefowej Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej i szefa Radiowej Trójki Tomasza Kowalczewskiego, wicepremier odpowiedział: "Nie znam dobrze kulis. Niepokoi mnie to, że doprowadzono do kryzysu wizerunkowego i że jest złe zarządzenie tym kryzysem".