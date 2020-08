To Powiatowy Inspektor Sanitarny powinien szczególnie przyjrzeć się sytuacji w strefach czerwonych - tak szef MEN Dariusz Piontkowski odpowiadał w Porannej rozmowie w RMF FM na pytanie, czy jutro w tych strefach powinien normalnie ruszyć rok szkolny. Minister podkreślił, że sytuacja epidemiczna jest zmienna, dlatego to taki inspektor może zdecydować o przejściu na nauczanie hybrydowe lub w systemie zdalnym. Gość Roberta Mazurka zapewnił, że w przytłaczającej większości szkół uczniowie wrócą na lekcje prowadzone w placówkach.

Polacy obalali komunizm, do Solidarności zapisało się 10 mln ludzi, masowość tego ruchu doprowadziła do tego, że można było komunizm obalić - tak minister Piontkowski odpowiadał na pytanie, kto obalał komunizm. Dopytywany o postać Lecha Wałęsy, szef MEN stwierdził: "Lech Wałęsa jest postacią ewidentnie związaną z Solidarności, nikt nie zamierza go wymazywać, to postać, która przeszła do historii Polski". Gość Roberta Mazurka stwierdził, że podczas lekcji historii należy uczniów uczyć zarówno o tym, że Wałęsa był twarzą Solidarności, jak i o tym, że był agentem.