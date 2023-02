Gościem Porannej rozmowy w RMF FM we wtorek będzie poseł Polski 2050 Paweł Zalewski, z którym porozmawiamy m.in. o przypadającej w tym tygodniu rocznicy agresji rosyjskiej na Ukrainę. Przy tej okazji w poniedziałek niespodziewanie Kijów odwiedził prezydent USA Joe Biden; we wtorek amerykański przywódca będzie gościł w Polsce. Co przyniesie wizyta - druga już w ciągu ostatniego roku - prezydenta USA w Warszawie? Jakich zapowiedzi i deklaracji możemy się spodziewać? Jakie są szanse na dalsze wzmocnienie wschodniej flanki NATO? To pytania, które Robert Mazurek zada swemu gościowi.