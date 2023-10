Gościem dzisiejszej Porannej rozmowy w RMF FM będzie Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Porozmawiamy z nim między innymi o poniedziałkowej debacie przedwyborczej w TVP. Dlaczego przygotowane przez telewizję publiczną pytania nie odnosiły się do takich wyzwań jak walka z inflacją, poprawa funkcjonowania służby zdrowia, sądownictwa czy braki kadry nauczycielskiej?

Wiceministra rodziny i polityki społecznej zapytamy także o propozycję PiS wprowadzenia emerytur stażowych. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, podobnie jak związkowcy z "Solidarności" przekonują o korzyściach płynących z proponowanych rozwiązań. Ale czy będą opłacalne dla przyszłych emerytów, skoro eksperci szacują, że świadczenia wypłacane na ich podstawie mogą być nawet o 40 proc. niższe?

W rozmowie powrócimy ponadto do ujawnionej niedawno tzw. afery youtuberskiej. Co państwo robi, by przeciwdziałać zagrożeniom dla dzieci i młodzieży w internecie?

