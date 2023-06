Gościem Porannej rozmowy w RMF FM w piątek będzie Paweł Piskorski, jeden ze współzałożycieli PO, były prezydent Warszawy, obecnie przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego. Zapytamy go między innymi o niedzielny marsz PO w Warszawie oraz plany na jesienne wybory parlamentarne.

Paweł Piskorski / Albert Zawada / PAP

Do kogo dziś mu bliżej - Donalda Tuska, czy Szymona Hołowni. A może Sławomira Mentzena?

Porozmawiamy także o postulatach programowych głównych sił politycznych. Komu dałby 800 plus - wszystkim, najbardziej potrzebującym, a może nikomu? Jak ocenia lewicowy "skręt" lidera PO? Poparłby postulat 20-procentowych podwyżek dla sfery budżetowej albo liberalizacji prawa do aborcji?

