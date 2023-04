Gościem Porannej rozmowy w RMF FM w piątek będzie Paweł Kukiz. Porozmawiamy m.in. o jego planach na październikowe wybory parlamentarne. Pod jakimi warunkami wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości? Jak odpowie na zarzuty, że sprzedał się obecnie rządzącym? Czy po wyborach PiS powinno stworzyć koalicję z Konfederacją? A co jeśli wygra obecna opozycja z Platformą Obywatelską na czele - czy wówczas Paweł Kukiz wróci do współpracy z tymi, którzy dążą dziś do odsunięcia PiS od władzy? To pytania, które Robert Mazurek zada swemu jutrzejszemu gościowi.