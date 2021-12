Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Paweł Kukiz, szef Kukiz’15. „Na mój głos PiS nie będzie mogło liczyć jeśli Mejza zostanie w rządzie, nawet kosztem sędziów pokoju. Są rzeczy świętsze, są rzeczy ważniejsze” – powiedział Paweł Kukiz. A my zapytamy, co się stanie jeśli PiS do końca roku nie zdymisjonuje Łukasza Mejzy ze stanowiska wiceministra sportu? Czy rządowa większość po nowym roku będzie zagrożona?

