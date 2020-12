​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Paweł Kukiz. Lider partii Kukiz’15 odpowie na pytania o kolejną odsłonę spekulacji o wejściu zarówno jego, jak i jego niedawnych kolegów z Koalicji Polskiej do koalicji z PiS. Czy to możliwy scenariusz?

Paweł Kukiz / Michał Dukaczewski / RMF FM

Nasz gość odpowie też na pytania o to, czy szczepi się na koronawirusa, gdy preparat będzie dostępny. Zapraszamy do słuchania i oglądania Porannej rozmowy Roberta Mazurka w RMF FM i na RMF24.pl we wtorek o 8:02!