"Nie wiem, czy generalnie w Polsce proces wyborczy jest tak ważny, przypomina mi to troszeczkę taki mem, który widziałem swego czasu, gdzie napisane było: głosowanie na Platformę albo na PiS z liczeniem na to, że coś się zmieni, jest tym samym co oglądanie po raz dziesiąty filmu ‘Titanic’ z nadzieją, że tym razem nie zatonie. To mniej więcej tak wygląda" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Kukiz. Szef rady Koalicji Polskiej i lider ruchu Kukiz’15 odniósł się do sprawy 5 pytań o kwestie ustrojowe, jakie zadał Andrzejowi Dudzie i Rafałowi Trzaskowskiemu.

