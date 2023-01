Czy Polska 2050 zdradziła swych partnerów z opozycji, głosując przeciwko nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym? Czy im bliżej wyborów, tego typu różnic będzie więcej? Czy są jeszcze szanse na wspólny start formacji opozycyjnych w jesiennych wyborach parlamentarnych? O tym wszystkim porozmawiamy we wtorek z wiceprzewodniczącą i posłanką Polski 2050 Pauliną Hennig-Kloską.

Robert Mazurek porozmawia z Pauliną Henning-Kloską / Piotr Szydłowski / RMF FM

Tematem jutrzejszej Porannej rozmowy będą też dalsze losy noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. Czy Polska 2050 będzie pracować nad nią dalej w Senacie, czy - jak proponuje lider formacji Szymon Hołownia - spróbuje przekonać pozostałe kluby opozycyjne, by przegłosować odrzucenie jej w izbie wyższej?

