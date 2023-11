Gościem jutrzejszej Porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceprzewodnicząca Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska, typowana jako przyszła minister klimatu i środowiska. Porozmawiamy między innymi o tym, jaką wizję zmian w tym obszarze mają Polska 2050 i cała koalicja Trzeciej Drogi. Czy utrzyma projekt budowy polskich elektrowni atomowych we współpracy z Amerykanami?

Sprawdzimy ponadto, ile prawdy jest w doniesieniach medialnych o tym, że jeden z najtrudniejszych resortów - Ministerstwo Zdrowia - w przyszłym rządzie Donalda Tuska miałaby objąć Joanna Mucha. Obecna posłanka i wiceprzewodnicząca Polski 2050 w latach 2011-2013 kierowała Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Zapytamy ponadto o zaplanowaną na wtorek i środę kontynuację pierwszego posiedzenia Sejmu. Podczas tych obrad wybrane mają zostać m.in. składy sejmowych komisji. Którymi komisjami może pokierować Prawo i Sprawiedliwość? A może finalnie, tak jak w przypadku wicemarszałków Sejmu i Senatu, jego kandydaci ostatecznie nie zyskają poparcia obecnej sejmowej większości?

