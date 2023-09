​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Paulina Hennig-Kloska, wiceprzewodnicząca Polski 2050, a zarazem kandydatka do Sejmu z listy Trzeciej Drogi w Koninie. Porozmawiamy z nią m.in. o kryzysie migracyjnym u wybrzeży Włoch. Czy Polska powinna pomóc w relokowaniu migrantów z Lampedusy?

Paulina Hennig-Kloska / Michał Dukaczewski / RMF FM

Paulinę Hennig-Kloskę zapytamy ponadto o przyszłość zapory na granicy z Białorusią, a także strategicznych państwowych spółek jak Orlen, KGHM czy LOT. Czy powinny pozostać w rękach państwa? A może lepiej byłoby je sprywatyzować?

Z wiceprzewodniczącą Polski 2050 porozmawiamy także o zaplanowanym na 1 października "Marszu miliona serc", który organizuje Platforma Obywatelska, a także o programie wyborczym Trzeciej Drogi.

