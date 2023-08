Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Paulina Hennig-Kloska, wiceszefowa Polski 2050. Porozmawiamy o przyszłości Trzeciej Drogi. Czy Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz doszli do porozumienia i zgadzają się na wspólny start w najbliższych wyborach? Czy do koalicji dołączy AgroUnia Michała Kołodziejczaka? A co z Arturem Dziamborem, byłym politykiem Konfederacji?

Paulina Hennig-Kloska / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM Sprawdzimy też, jaki pomysł ma Trzecia Droga na kampanię wyborczą i ewentualne wspólne rządy po wygranych przez opozycję wyborach.

Białoruskie helikoptery nad Białowieżą. "Zobaczyłem czerwoną gwiazdę. Zamurowało mnie"