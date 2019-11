„Ja nie wiem czy to jest koniec kariery politycznej (Donalda Tuska – przyp. RMF FM), ale jeżeli pan tak mówi, to każdemu dać Panie Boże taką karierę” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Sławomir Nitras pytany o to, czy decyzja o niekandydowaniu w wyborach prezydenckich kończy karierę polityczną Donalda Tuska. Poseł Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że jego zdaniem Tusk jest politycznie spełniony, ale wydaje się być bardzo zatroskany o losy Polski. „Donald Tusk dzisiaj patrzy na Polskę oczywiście z wielką życzliwością i troską, ale patrzy też trochę ze smutkiem na to, czym zajmuje się polski rząd biorąc pod uwagę wyzwania jakie stoją przed światem, Europą, gdzie są kwestie klimatu, gdzie są kwestie relacji międzynarodowych” – stwierdził Nitras.

