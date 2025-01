"Mam nadzieję, że ta dzisiejsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie przyniesie ostateczny przełom ws. Wołynia i będziemy mogli rozpocząć ekshumacje, polscy genetycy już się przygotowują do wyjazdu na Ukrainę" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Sławomir Nitras. Minister sportu i turystyki dodał, że prezydent Zełenski poprosił także o spotkanie z Rafałem Trzaskowskim, by w ten sposób podziękować mieszkańcom Warszawy za pomoc Ukrainie.

Sławomir Nitras / Pawel Wodzynski / East News

Wraz z 2025 rokiem nowym gospodarzem Porannej rozmowy w RMF FM jest Tomasz Terlikowski.

Tomasz Terlikowski związany jest z radiem RMF FM od 2021 roku. To dziennikarz, publicysta, felietonista i autor wielu książek. Do naszego zespołu dołączył jako gospodarz jednego z wydań Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Po roku został także prowadzącym codzienne pasmo w internetowym Radiu RMF24, gdzie od września 2024 r. był także gospodarzem Rozmowy o 7:00.

Przed nami gorący czas kampanii prezydenckiej. To oznacza, że wśród gości Tomasza Terlikowskiego dominować będą ludzie znani ze świata polityki, niezależnie od tego, z jakiego obozu pochodzą. Co ciekawe, w Porannej rozmowie w RMF FM padną pytania niekoniecznie dotyczące "twardej polityki".

Tomasz Terlikowski będzie zapraszał też ekspertów, którzy swoim komentarzem do aktualnej sytuacji w kraju i na świecie rozjaśnią słuchaczom RMF FM i RMF24 trudne zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii, gospodarki czy polityki zagranicznej.