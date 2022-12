"Staram się na każdą groźbę reagować, na każde pogróżki czy szantaże" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski. "Za każdym razem jest to zgłaszane na policję czy do prokuratury" - dodał. "Jest już kilka wyroków skazujących. Dotyczyły różnych "bohaterów", którzy próbują wykrzykiwać różne rzeczy w internecie" - zapewnił.

Adam Niedzielski w RMF FM odniósł się do głośnej historii posła Dariusza Rosatiego, który pojawił się w Sejmie mimo zachorowania na Covid-19. Pewnych rzeczy się nie robi. Jak się jest chorym, ma się infekcję i wiadomo, że to infekcja zakaźna, to się po prostu izoluje - tłumaczył gość RMF FM. Maseczka to trochę mało - zauważył. Chodzenie w miejsce, gdzie jest 460 posłów i wiele, wiele jeszcze innych osób to jest skrajna nieodpowiedzialność - ocenił.

Szef resortu zdrowia odniósł się też do krytykowanego rozporządzenia, które ma wprowadzić egzaminy specjalizacyjne dla psychoterapeutów. Zajmowanie się kompetencjami psychoterapeutów jest elementem szerszej reformy psychiatrii - szczególnie dziecięcej - mówił Niedzielski. Uspokoję wszystkich, że certyfikaty, które były do tej pory wydawane przez towarzystwa, które zajmowały się przeprowadzaniem szkoleń, będą uznawane - zapewnił. Zdefiniujemy sobie taki punkt w czasie, od którego trzeba będzie zdawać egzamin specjalizacyjny - zapowiedział. Egzamin specjalizacyjny ma być gwarancją jakości w tym zawodzie - dodał gość RMF FM.