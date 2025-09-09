Czy uda się ocieplić relacje między Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Spraw Zagranicznych? Na to pytanie odpowie nam szef dyplomacji Radosław Sikorski, który w środę będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

Radosław Sikorski / Piotr Mazur / RMF FM

Radosława Sikorskiego zapytamy m.in. o zaostrzający się konflikt w Strefie Gazy. Czy jest szansa na porozumienie ws. ambasadorów w USA i we Włoszech? Jakie działania odwetowe podejmie MSZ w sprawie zatrzymanego na Białorusi polskiego duchownego? To kolejne pytania, które padną na naszej antenie.

Unia Europejska pracuje nad 19. pakietem sankcji wobec Rosji w koordynacji z USA. Szefa dyplomacji zapytamy, czy w ten sposób uda się zmusić Władimira Putina do zawarcia rozejmu z Ukrainą.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.