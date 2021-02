Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Monika Jaruzelska. Radna Warszawy odpowie na nasze pytania o to, co powinni zrobić politycy ze sprawą aborcji. Czy powinno dojść do liberalizacji przepisów, jak chce Lewica? Co w sytuacji protestów kobiet powinien zrobić PiS? Czy możliwy jest kompromis?

Monika Jaruzelska /Michał Dukaczewski /Archiwum RMF FM

