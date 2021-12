​Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak będzie gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM. Właśnie mija rok działania Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Z naszym gościem porozmawiamy o tym jak najmłodsi radzą sobie ze stresem w czasie pandemii.

Mikołaj Pawlak / Karolina Bereza / RMF FM

Zapytamy też o alarmujące statystki samobójstw wśród młodzieży i postaramy się dowiedzieć się co je powoduje. Porozmawiamy również o tym, jak wyglądają szczepienia przeciw koronawirusowi w polskich szkołach.

Zapraszamy we wtorek o godz. 08:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.PL i do naszych mediów społecznościowych.