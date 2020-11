Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Michał Dworczyk. Szef kancelarii premiera odpowie na nasze pytania o rządową strategię walki z koronawirusem – czy dane rządowe dotyczące rozwoju pandemii dają pełen obraz sytuacji? Czy rząd zdecyduje się wkrótce na rezygnację z części obostrzeń wobec stabilizacji liczBy przypadków zakażeń?

Nasz gość odpowie też na pytania o fundusz ministerstwa kultury. Resort Piotra Glińskiego rozdysponował dodatkowe pieniądze przeznaczone dla artystów w trudnej sytuacji. Kontrowersje wzbudza jednak podział środków - podobne pieniądze, co teatry, opery i filharmonie, otrzymają zespoły Bayer Full czy Weekend. Co na to rząd?

Zapraszamy do słuchania i oglądania Porannej rozmowy Roberta Mazurka w RMF FM i na RMF24.pl w poniedziałek o 8:02!

