Gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM będzie w czwartek Mateusz Morawiecki, były premier, przewodniczący partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy do zadawania pytań.

Mateusz Morawiecki / RMF FM

Porozmawiamy między innymi o polityce Donalda Trumpa wobec Ukrainy i antyukraińskich wypowiedziach niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zapytamy też o to, czy rzeczywiście państwa europejskie zaczną reorganizować własne armie i wydawać więcej na zbrojenia. A może na zapowiedziach się skończy?

Nie zabraknie też pytań o kampanię prezydencką, przyszłość Prawa i Sprawiedliwości, prokuratorskie zarzuty i obchody 15. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

/ Grafika RMF FM

