Gościem dzisiejszej Porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceprzewodniczący klubu PiS, zarazem „jedynka” listy tego ugrupowania w Radomiu Marek Suski.

Z politykiem Prawa i Sprawiedliwości porozmawiamy m.in. o tzw. aferze wizowej. Za co zdymisjonowany został wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, skoro minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekonywał kilka dni temu na naszej antenie, iż prokuratura nie ma „cienia dowodu” na to, by uczestniczył on w procederze przestępczym.

Czy Piotr Wawrzyk to jedyna osoba w MSZ, która powinna ponieść konsekwencje ujawnionych w mediach nieprawidłowości wokół systemu wydawania wiz dla obcokrajowców? A może odwołany powinien zostać także minister Zbigniew Rau?

Marka Suskiego zapytamy ponadto czy Polska powinna pomóc Włochom dotkniętym kryzysem migracyjnym, a także o przyszłość relacji z Ukrainą po tym jak nasz rząd jednostronnie przedłużył embargo na ukraińskie zboże.

