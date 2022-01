Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł PiS Marek Suski. Porozmawiamy o drastycznych podwyżkach cen - zwłaszcza gazu i prądu. Czy Polaków będzie stać na opłacenie rachunków w 2022 r. i na jaką pomoc ze strony rządu będą mogli liczyć ci, którzy za energię zapłacą nie o kilkadziesiąt, ale o kilkaset procent więcej?

Marek Suski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Marka Suskiego zapytamy też o to, czy ma pretensje do prezydenta Andrzeja Dudy za weto ws. "lex TVN" oraz o to, czy w Sejmie powinna powstać komisja śledcza ws. zakupu systemu Pegasus.

Zapraszamy we wtorek o 8:02 do RMF FM, internetowego radia RMF24, portalu Interia.pl oraz na naszą stronę i do kanałów społecznościowych!

/ RMF FM