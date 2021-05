Gościem Porannej rozmowy w RMF FM jest poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki. Rozmawiamy o kolejnej już próbie wyboru przez parlament nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. W ostatnich dniach PSL zgłosiło na to stanowisko prof. Marcina Wiącka. Wedle deklaracji, ma on być wspólnym kandydatem opozycji. Gotowi do udzielenia mu poparcia są także Jarosław Gowin i niektórzy jego posłowie. Rozmawiamy również o kondycji PSL-u. Sondaże wskazują, że partia balansuje wokół progu wyborczego. Równocześnie lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, że będzie starał się o ponowny wybór na stanowisko prezesa partii.

