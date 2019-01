Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceszef sejmowej Komisji Obrony Narodowej Marek Jakubiak, z którym porozmawiamy o tym, jak wygląda sejmowy i komisyjny nadzór nad Ministerstwem Obrony Narodowej. Zapytamy o to, jak mogło dojść do tego, że pod okiem wojskowych służb specjalnych funkcjonowali politycy zajmujący się robieniem własnych interesów za państwowe pieniądze. Z naszym gościem porozmawiamy też o chyba coraz dalszej perspektywie Fort Trump, o wspólnych listach wyborczych Marka Jakubiaka i Marka Jurka do Parlamentu Europejskiego oraz zadamy pytanie, o co chodzi w sporze Marka Jakubiaka i jego syna ze stołecznymi klubami piłkarskimi Polonią Warszawa i Legią Warszawa.

