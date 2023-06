Gościem piątkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Marek Ast (PiS). Porozmawiamy między o planowanym powrocie do rządu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego były wicepremier ds. bezpieczeństwa po roku od dymisji chce znów zasiąść w ławach rządowych? Czym miałby się zająć? A może chodzi po prostu o łagodzenie napięć wewnątrz Rady Ministrów?

Marek Ast / Jakub Rutka / RMF FM

Zapytamy ponadto o - zapowiedziane przez prezesa Kaczyńskiego - referendum w sprawie relokacji uchodźców. Czy to pomysł formacji rządzącej na mobilizację elektoratu i wygranie jesiennych wyborów parlamentarnych?

Porozmawiamy ponadto o dalszych planach kampanijnych PiS, w tym konwencji programowej, która ma się odbyć 24 czerwca w Łodzi, a także o tym jak Prawo i Sprawiedliwość radzi sobie w rywalizacji z główną partią opozycyjną - Platformą Obywatelską. Czy europoseł Tomasz Poręba powinien dalej kierować sztabem PiS?

