„Tym razem nie można powiedzieć, że Unia nie zrobiła nic albo wysłała tylko wyrazy oburzenia” – tak o reakcji UE na ostatnie działania białoruskiego reżimu mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef polskiego MSZ Marcin Przydacz. Jak zaznaczył: „Poza sankcjami personalnymi i nałożonymi na przedsiębiorców wspierających reżim Łukaszenki jest też propozycja sankcji targetowanych na konkretne sektory gospodarki. (…) To jest moim zdaniem odpowiedź ze strony Unii Europejskiej, którą warto docenić”.

Wideo youtube

"Ja rozumiem oburzenie (działaniami reżimu Alaksandra Łukaszenki - przyp. RMF) i nawet je podzielam. Myślę, że większość Europejczyków, patrząc na to, co się działo w niedzielę na Białorusi, czuła dokładnie to samo i oczekiwała twardej reakcji. Polska również optowała za twardą reakcją. (To, co postanowiono) to jest efekt, który udało się osiągnąć w porozumieniu 27 państw" - zauważył Marcin Przydacz.

"Uważam, że reagujemy prawidłowo - choć chciałoby się oczywiście bardziej ambitnej odpowiedzi" - przyznał również wiceszef polskiej dyplomacji.