Gościem Porannej rozmowy w RMF FM w środę będzie szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, z którym porozmawiamy m.in. o wtorkowym wystąpieniu prezydenta USA Joego Bidena w Warszawie. Padły w nim m.in. deklaracje o dalszym wsparciu dla Ukrainy oraz gwarancje bezpieczeństwa dla Polski i innych państw członkowskich w ramach NATO. Czy możemy czuć się usatysfakcjonowani tym, co usłyszeliśmy z ust amerykańskiego przywódcy? Jakie są szanse na dalsze wzmacnianie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego? To pytania, które Robert Mazurek zada swemu rozmówcy.

Marcin Przydacz / Piotr Szydłowski / RMF FM

Tematem rozmowy będzie też poniedziałkowa wizyta Joego Bidena w Kijowie. Jakie ma znaczenie? Czy Kijów może być pewien dalszej pomocy militarnej ze strony USA? Jakie są szanse na to, że Ukraińcy otrzymają myśliwce F16 i pociski dalekiego zasięgu, o które od dawna apelują?

Ministra Przydacza zapytamy też o wtorkowe orędzie prezydenta Rosji Władimira Putina. Jakie znaczenie ma deklaracja o zawieszeniu udziału Rosji w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu o redukcji zbrojeń strategicznych Nowy START?

